EUR 4 4 DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

(France / 2017 / 0H35 / dès 3 ans)

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Mon premier ciné : séances pour les petits cinéphiles de 3 à 6 ans. Propos et formats des films adaptés aux jeunes spectateurs.

contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/

