du mercredi 15 septembre au samedi 18 septembre à Cinéma L’Autan

**Résumé** ———- _**À partir de 6 ans**_ Dans la suite de Baby Boss, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères. **Bande annonce** —————– [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589629&cfilm=256523.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589629&cfilm=256523.html) Baby Boss 2, de Tom McGrath Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T17:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00

