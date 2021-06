Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné jeune public Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne

Ciné jeune public Cinéma L’Autan, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Ramonville-Saint-Agne. Ciné jeune public

du mercredi 21 juillet au samedi 24 juillet à Cinéma L’Autan

**Résumé** ———- _**À partir de 3 ans**_ Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants. **Bande annonce** —————– [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589802&cfilm=284565.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589802&cfilm=284565.html) Wolfy et les loups en délire, de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T17:00:00

Détails Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne