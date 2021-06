Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné jeune public Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné jeune public Cinéma L’Autan, 27 juin 2021-27 juin 2021, Ramonville-Saint-Agne. Ciné jeune public

Cinéma L’Autan, le dimanche 27 juin à 15:30

**À partir de 6 ans** **Résumé** ———- Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. **Bande annonce** —————– [[https://www.youtube.com/watch?v=FobQae5Kt2w](https://www.youtube.com/watch?v=FobQae5Kt2w)](https://www.youtube.com/watch?v=FobQae5Kt2w) 100% loup, un film d’animation de Alexs Stadermann Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:30:00 2021-06-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne