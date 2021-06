Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné jeune public | Avant première Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cinéma L’Autan, le dimanche 27 juin à 10:30

**À partir de 6 ans** **Résumé** ———- Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une famille y vit déjà : les Betterman. **Bande annonce** —————– [[https://www.youtube.com/watch?v=ZB6uNWtjtoM](https://www.youtube.com/watch?v=ZB6uNWtjtoM)](https://www.youtube.com/watch?v=ZB6uNWtjtoM) Les Croods 2 : une nouvelle ère ; de Joel Crawford Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-06-27T10:30:00 2021-06-27T12:00:00

