Les Rousses Jura Les Rousses EUR 7 7 « Si le vent tombe », film de Nora Martirosyan,

Auditeur international, Alain débarque dans une petite république autoproclamée du Caucase, afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.

Drame – 1h40. Origine : France, Arménie

Casting : Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan

Diffusion proposée par l'Association Culturelle Rousselande

