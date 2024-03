Ciné jeudi Cinéma les Quinsonnets Les Rousses, jeudi 4 avril 2024.

Ciné jeudi Cinéma les Quinsonnets Les Rousses Jura

Le dernier des juifs

Réal., scén. Noé Debré

Comédie dramatique-1h30-2022

Origine France

Int. Michaël Zindel, Agnès Jaoui, Solal Bouloudnine

Bellisha a vingt-sept ans. Gringalet nonchalant et immature, il est pourtant expert en krav-maga, très demandé sur le marché du travail et doté d’innombrables talents. Du moins c’est ce qu’il fait croire à sa mère Gisèle chez qui il vit toujours dans un HLM de cité. Elle sort de moins en moins, et, après la disparition de la synagogue puis la fermeture de l’épicerie casher du coin, Gisèle s’inquiète pour l’avenir de son fils ils sont les derniers juifs de la cité. Pour la rassurer et ne pas bouleverser cette vie insouciante qu’il aime tant, quel mensonge Bellisha va-t-il encore pouvoir inventer ? 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04

Cinéma les Quinsonnets 127 Rue des Écoles

Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

