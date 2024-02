Ciné Jeudi Cinéma Les Quinsonnets Les Rousses, jeudi 22 février 2024.

Ciné Jeudi Cinéma Les Quinsonnets Les Rousses Jura

Anatomie d’une chute

Palme d’or Cannes 2023

Réal Justine Triet

Scén. Justine Triet, Arthur Harari

Drame-2h 30-2022

Origine France

Int. Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis, Jehnny Beth, Saadia Ben Tayeb,

Camille Rutherford, Anne Rotgers, Sophie Fillières

Sandra, Samuel et leur fis malvoyant de onze ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22 23:00:00

Cinéma Les Quinsonnets 127 Rue des Écoles

Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Ciné Jeudi Les Rousses a été mis à jour le 2024-02-15 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses