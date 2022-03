Ciné Jazz à l’Arletty Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ciné Jazz à l’Arletty Saint-Quay-Portrieux, 19 avril 2022, Saint-Quay-Portrieux. Ciné Jazz à l’Arletty Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty Saint-Quay-Portrieux

2022-04-19 – 2022-04-19 Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor En ouverture du festival Jazz ô Château, projection du film biographique “Billie Holiday, une affaire d’état”, de Lee Daniels (2021), avec Andra Day. +33 2 96 70 78 70 http://www.cinearletty.com/ En ouverture du festival Jazz ô Château, projection du film biographique “Billie Holiday, une affaire d’état”, de Lee Daniels (2021), avec Andra Day. Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty Saint-Quay-Portrieux

