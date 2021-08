Paris Charmante Petite Campagne urbaine île de France, Paris Ciné-Jardins 2021 / Terra Charmante Petite Campagne urbaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ciné-Jardins 2021 / Terra Charmante Petite Campagne urbaine, 26 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 26 août 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2020, festival de cinéma documentaire et d’écologie dans les lieux de nature en ville 19:00 VISITE DU JARDIN 19:30 VENEZ AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE ! 20:30 PROJECTION EN PLEIN AIR TERRA

de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot

France | 2015 | 97′ Epaulés par une équipe de cinéastes animaliers du monde entier, Yann Arthus-Bertrand (La Terre vue du ciel, Home…) et Michael Pitiot mettent en images la formidable épopée du vivant, des premières algues aux grands singes des forêts… L’humain est apparu dans cet environnement il y a 400 000 ans et a commencé à le domestiquer il y a 10 000 ans. Où en sont ses relations avec le monde vivant ? Film précédé d’un court-métrage d’animation. _______________ ENTRÉE LIBRE PASS SANITAIRE DEMANDÉ Plus d’informations sur le festival https://cine-jardins.fr/ ______________ Avec le soutien de la Ville de Paris et de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture / Eté culturel 2021 Événements -> Festival / Cycle Charmante Petite Campagne urbaine 2-6 Rue de la Marne Paris 75019

5 : Ourcq (388m) 7 : Crimée (505m)

Contact :Ciné-Jardins 01 71 93 20 04 contact@lafabriquedocumentaire.fr https://cine-jardins.fr/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ Événements -> Festival / Cycle Cinéma;Plein air

Date complète :

2021-08-26T19:00:00+02:00_2021-08-26T23:30:00+02:00

TERRA de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot France | 2015 | 97′

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Charmante Petite Campagne urbaine Adresse 2-6 Rue de la Marne Ville Paris lieuville Charmante Petite Campagne urbaine Paris