Ciné-Jardins 2021 / Res creata-Humans and other animals Comm’un Jardin – Jardins Rosa Luxemburg, 27 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 27 août 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2021, festival de cinéma documentaire et d’écologie dans les lieux de nature en ville 19:00 VISITE DU JARDIN 19:30 VENEZ AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE ! (et votre petite laine car il peut parfois faire un peu frais) 20:30 PROJECTION EN PLEIN AIR RES CREATA – HUMANS AND OTHER ANIMALS

de Alessandro Cattaneo

Italie | 2019 | 80′ Les progrès technologiques ont transformé la coexistence entre les humains et les autres en une relation de domination. Mais les liens n’ont pas été rompus. Dans cet essai visuel et philosophique, Alessandro Cattaneo s’intéresse à ce qui relie humains et animaux : pouvons-nous changer notre façon de penser les animaux, de façon bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème ? Film précédé d’un court-métrage d’animation. _______________ ENTRÉE LIBRE PASS SANITAIRE DEMANDÉ Plus d’informations sur le festival https://cine-jardins.fr/ ____________ Avec le soutien de la Ville de Paris et de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture / Eté culturel 2021 Événements -> Festival / Cycle Comm’un Jardin – Jardins Rosa Luxemburg 63 Quater Rue Riquet Paris 75018

12 : Marx Dormoy (209m) 2, 5, 7 : Stalingrad (687m)

Contact :Ciné-Jardins 01 71 93 20 04 contact@lafabriquedocumentaire.fr https://cine-jardins.fr/

