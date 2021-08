Paris Jardin Luc Hoffmann île de France, Paris Ciné-Jardins 2021 / Le renard et l’enfant Jardin Luc Hoffmann Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2021, festival de cinéma documentaire et d’écologie dans les lieux de nature en ville 19:00 VISITE DU JARDIN 19:30 VENEZ AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE ! (et votre petite laine car il peut parfois faire un peu frais) 20:30 PROJECTION EN PLEIN AIR LE RENARD ET L’ENFANT

De Luc Jacquet

France | 2007 | 97′ Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute peur, elle ose aller à sa rencontre. Pour un instant, les barrières qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent : c’est le début d’une fabuleuse amitié. Grâce au renard, la petite fille va découvrir un monde secret et sauvage, et s’en approcher. Jusqu’au moment où… Film précédé d’un court-métrage. _______________ ENTRÉE LIBRE PASS SANITAIRE DEMANDÉ Plus d’informations sur le festival https://cine-jardins.fr/ ______________ Avec le soutien de la Ville de Paris et de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture / Eté culturel 2021 Événements -> Festival / Cycle Jardin Luc Hoffmann 33, avenue de Flandre Paris 75019

