Ciné-Jardins 2021 / La vallée des loups Bois Dormoy, 3 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 septembre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2021, festival de cinéma documentaire et d’écologie dans les lieux de nature en ville 19:00 VISITE DU JARDIN 19:30 VENEZ AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE ! 20:30 PROJECTION EN PLEIN AIR LA VALLÉE DES LOUPS

De Jean-Michel Bertrand

France | 2016 | 90′ Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, Jean-Michel Bertrand parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Les loups offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage humain. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité… Film suivi d’une discussion avec le réalisateur, et précédé du court métrage d’animation “Pierre et le loup” (Suzie Templeton, 2006). _______________ ENTRÉE LIBRE PASS SANITAIRE DEMANDÉ Plus d’informations sur le festival https://cine-jardins.fr/ ______________ Avec le soutien de la Ville de Paris et de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture / Eté culturel 2021 Événements -> Festival / Cycle Bois Dormoy 2 bis Cité de la Chapelle Paris 75018

12 : Marx Dormoy (341m) 2 : La Chapelle (373m)

Contact :Ciné-Jardins 01 71 93 20 04 contact@lafabriquedocumentaire.fr https://cine-jardins.fr/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ Événements -> Festival / Cycle Cinéma;Plein air

