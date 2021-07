Paris La Fabrique documentaire Paris Ciné-Jardins 2021 La Fabrique documentaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ciné-Jardins 2021 La Fabrique documentaire, 25 août 2021-25 août 2021, Paris. Ciné-Jardins 2021

du mercredi 25 août au samedi 11 septembre à La Fabrique documentaire

Ciné-Jardins ? C’est un festival de cinéma documentaire et d’écologie organisé depuis 2015 par la fabrique documentaire. Notre objectif : emmener le public dans des lieux de nature en ville (jardins partagés, fermes urbaines, rues végétalisées…), pour y réfléchir avec lui à la relation que nous entretenons avec le monde vivant. Nos soirées, qui convient toutes sortes de publics dans des quartiers volontiers populaires, proposent un temps de découverte du jardin, un temps de rencontre conviviale, un temps de projection le plus souvent suivi d’une discussion. Toutes les infos : [http://cine-jardins.fr](http://cine-jardins.fr)

Lieux et horaires en cours d’élaboration

Festival de cinéma documentaire et d’écologie La Fabrique documentaire Boulevard Barbès 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T19:00:00 2021-08-25T23:00:00;2021-08-26T19:00:00 2021-08-26T23:00:00;2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T23:00:00;2021-08-28T19:00:00 2021-08-28T23:00:00;2021-09-03T19:00:00 2021-09-03T23:00:00;2021-09-04T19:00:00 2021-09-04T23:00:00;2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T23:00:00;2021-09-11T19:00:00 2021-09-11T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu La Fabrique documentaire Adresse Boulevard Barbès 75018 Paris Ville Paris lieuville La Fabrique documentaire Paris