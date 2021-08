Montreuil Jardin Pouplier île de France, Montreuil Ciné-Jardins 2021 / La chasse au lion à l’arc Jardin Pouplier Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Ciné-Jardins 2021 / La chasse au lion à l’arc Jardin Pouplier, 10 septembre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2021,

19:00 VISITE DU JARDIN 19:30 VENEZ AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE ! (et votre petite laine car il peut parfois faire un peu frais) 20:30 PROJECTION EN PLEIN AIR LA CHASSE AU LION À L’ARC

Jean Rouch, 1967 / France / 77 min Dans le « pays plus loin que loin », quelque part entre le Mali et le Niger, l’harmonie règne entre les humains et la nature. Les lions ne s’attaquent qu’aux vaches malades, préservant la santé du bétail et l’ordre du monde. Mais il arrive qu’un fauve tue abusivement l’un des bovins : il faut alors le chasser pour rétablir l’harmonie un instant perturbée… Film précédé d’une bande-annonce surprise _______________ ENTRÉE LIBRE PASS SANITAIRE DEMANDÉ Plus d’informations sur le festival https://cine-jardins.fr/ ______________ Avec le soutien de la Ville de Paris et de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture / Eté culturel 2021 Événements -> Festival / Cycle Jardin Pouplier 60 Rue de Saint-Antoine, Montreuil 93111

9 : Mairie de Montreuil (1260m) 9 : Croix de Chavaux (1819m)

Contact :Ciné-Jardins 01 71 93 20 04 contact@lafabriquedocumentaire.fr https://cine-jardins.fr/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ Événements -> Festival / Cycle Paris nature;Cinéma;Plein air

Date complète :

2021-09-10T19:00:00+02:00_2021-09-10T23:00:00+02:00

Chasse au lion

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Jardin Pouplier Adresse 60 Rue de Saint-Antoine, Ville Montreuil lieuville Jardin Pouplier Montreuil