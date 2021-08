Saint-Denis Zone Sensible - Ferme Urbaine de Saint-Denis île de France, Saint-Denis Ciné-Jardins 2021 / Honeyland Zone Sensible – Ferme Urbaine de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2021 19:00 VISITE DU JARDIN 19:30 VENEZ AVEC VOTRE PIQUE-NIQUE ! (et votre petite laine car il peut parfois faire un peu frais) 20:30 PROJECTION EN PLEIN AIR HONEYLAND

Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov, 2019 / Macédoine / 85 min Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Vivant aux côtés de sa mère vieillissante et de son chien, elle prélève niquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à en laisser la moitié à ses abeilles, afin de préserver le fragile équilibre entre l’humain et la nature… Film précédé d’une bande-annonce surprise et suivi d’une discussion/dégustation de miel avec Laurent Védrine, apiculteur à Paris. _______________ ENTRÉE LIBRE PASS SANITAIRE DEMANDÉ Plus d’informations sur le festival https://cine-jardins.fr/ ______________ Avec le soutien de la Ville de Paris et de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture / Eté culturel 2021 Événements -> Festival / Cycle Zone Sensible – Ferme Urbaine de Saint-Denis 112 Av. de Stalingrad Saint-Denis 93200

5 : Bréguet – Sabin (242m) 9 : Voltaire (436m)

Contact :Ciné-Jardins 01 71 93 20 04 contact@lafabriquedocumentaire.fr https://cine-jardins.fr/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

