Ciné-jardin Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Ciné-jardin Bergerac, 8 juillet 2022, Bergerac. Ciné-jardin

Centre social Jean Moulin Bergerac Dordogne

2022-07-08 – 2022-07-08 Bergerac

Dordogne L’Oeil Lucide vous invite à une soirée courts-métrages ! Au programme: Pocket films par les jeunes du Centre social Jean Moulin, Illustration compostage de Élise Auffray, Pieds verts de Elsa Duhamel, Planet sigma de Momoko Seto, Mustafa et la clématite de Marie-Joe Long, Sabine Allard, Copier cloner de Louis Rigaud, YúYú de Marc Johnson, Plastic and glass de Tessa Joosse L’Oeil Lucide vous invite à une soirée courts-métrages ! Au programme: Pocket films par les jeunes du Centre social Jean Moulin, Illustration compostage de Élise Auffray, Pieds verts de Elsa Duhamel, Planet sigma de Momoko Seto, Mustafa et la clématite de Marie-Joe Long, Sabine Allard, Copier cloner de Louis Rigaud, YúYú de Marc Johnson, Plastic and glass de Tessa Joosse L’Oeil Lucide vous invite à une soirée courts-métrages ! Au programme: Pocket films par les jeunes du Centre social Jean Moulin, Illustration compostage de Élise Auffray, Pieds verts de Elsa Duhamel, Planet sigma de Momoko Seto, Mustafa et la clématite de Marie-Joe Long, Sabine Allard, Copier cloner de Louis Rigaud, YúYú de Marc Johnson, Plastic and glass de Tessa Joosse l’oeil lucide

Bergerac

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Centre social Jean Moulin Bergerac Dordogne Ville Bergerac lieuville Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Ciné-jardin Bergerac 2022-07-08 was last modified: by Ciné-jardin Bergerac Bergerac 8 juillet 2022 Centre social Jean Moulin Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne