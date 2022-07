Ciné-Jard #3 : La Vie Scolaire Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Ciné-Jard #3 : La Vie Scolaire Saint-Dizier, 29 juillet 2022, Saint-Dizier. Ciné-Jard #3 : La Vie Scolaire

Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Parc du Jard Saint-Dizier Haute-Marne Parc du Jard Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne

2022-07-29 22:30:00 – 2022-07-29

Parc du Jard Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne

Saint-Dizier

Haute-Marne Rendez-vous est donné au parc du Jard pour le cinéma plein air. Au programme : la vie scolaire (Grand Corps Malade et Mehdi Idir – 2020). Cinéma en plein air à 22h30. Rendez-vous est donné au parc du Jard pour le cinéma plein air. Au programme : la vie scolaire (Grand Corps Malade et Mehdi Idir – 2020). Parc du Jard Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Saint-Dizier Haute-Marne Parc du Jard Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Ville Saint-Dizier lieuville Parc du Jard Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Ciné-Jard #3 : La Vie Scolaire Saint-Dizier 2022-07-29 was last modified: by Ciné-Jard #3 : La Vie Scolaire Saint-Dizier Saint-Dizier 29 juillet 2022 Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne Parc du Jard Saint-Dizier Haute-Marne

Saint-Dizier Haute-Marne