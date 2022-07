Ciné Haxo – Zombillénium, 12 août 2022, .

Ciné Haxo – Zombillénium



2022-08-12 – 2022-08-12

EUR Ciné Haxo revient à la Citadelle avec une programmation sélectionnée par l’association Cinémas d’Aujourd’hui, organisatrice du festival Entrevues de Belfort. Prenez votre couverture et installez-vous dans l’herbe du parcours découverte sous le ciel étoilé pour une séance de 7e art.

ZOMBILLÉNIUM : Arthur de Pins et Arthur Ducord, France, 2017. Animation, Comédie, Aventure, à partir de 7 ans – 1 h 18

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable, mais en plus ils sont fatigués de leur job !

Ciné Haxo revient à la Citadelle avec une programmation sélectionnée par l’association Cinémas d’Aujourd’hui, organisatrice du festival Entrevues de Belfort. Prenez votre couverture et installez-vous dans l’herbe du parcours découverte sous le ciel étoilé pour une séance de 7e art.

ZOMBILLÉNIUM : Arthur de Pins et Arthur Ducord, France, 2017. Animation, Comédie, Aventure, à partir de 7 ans – 1 h 18

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable, mais en plus ils sont fatigués de leur job !

dernière mise à jour : 2022-07-06 par