Ciné Haxo – Antoinette dans les Cévennes

Ciné Haxo – Antoinette dans les Cévennes, 5 août 2022, . Ciné Haxo – Antoinette dans les Cévennes



2022-08-05 21:30:00 – 2022-08-05 EUR Ciné Haxo revient à la Citadelle avec une programmation sélectionnée par l’association Cinémas d’Aujourd’hui, organisatrice du festival Entrevues de Belfort. Prenez votre couverture et installez-vous dans l’herbe du parcours découverte sous le ciel étoilé pour une séance de 7e art. ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES : Caroline Vignal, France, 2020. Comédie, Romance – 1 h 37 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Ciné Haxo revient à la Citadelle avec une programmation sélectionnée par l’association Cinémas d’Aujourd’hui, organisatrice du festival Entrevues de Belfort. Prenez votre couverture et installez-vous dans l’herbe du parcours découverte sous le ciel étoilé pour une séance de 7e art. ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES : Caroline Vignal, France, 2020. Comédie, Romance – 1 h 37 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville