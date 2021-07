Lasseube Lasseube Lasseube, Pyrénées-Atlantiques Ciné HALLE – Croq’ciné Lasseube Lasseube Catégories d’évènement: Lasseube

Pyrénées-Atlantiques

Ciné HALLE – Croq’ciné Lasseube, 5 août 2021-5 août 2021, Lasseube. Ciné HALLE – Croq’ciné 2021-08-05 19:00:00 – 2021-07-13 Place Promenade Halle de Lasseube

Lasseube Pyrénées-Atlantiques Cinéma avec les producteurs et commerçants locaux.

Animations musicales au programme. Cinéma avec les producteurs et commerçants locaux.

Animations musicales au programme. +33 5 59 04 22 67 Cinéma avec les producteurs et commerçants locaux.

Animations musicales au programme. Mairie de Lasseube dernière mise à jour : 2021-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Lasseube, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Lasseube Adresse Place Promenade Halle de Lasseube Ville Lasseube lieuville 43.22036#-0.47678