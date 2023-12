Animation de Noël – Ateliers Jeux Ciné Grenette Yssingeaux, 4 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Micro folie vous propose des activité ludiques et créative pour réveiller l’artiste qui sommeil en vous..

2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 12:00:00. .

Ciné Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Micro folie offers fun and creative activities to awaken the artist in you.

Micro folie ofrece actividades divertidas y creativas para despertar al artista que llevas dentro.

Micro folie bietet Ihnen spielerische und kreative Aktivitäten an, um den Künstler in Ihnen zu wecken.

