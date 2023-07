Micro-folie Ciné grenette Yssingeaux, 19 juillet 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Telle une plate-forme culturelle, la Micro-folie d’Yssingeaux constitue un dispositif innovant au service du territoire et de la population..

2023-07-19 10:00:00 fin : 2023-07-19 . .

Ciné grenette Place de la victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Like a cultural platform, Yssingeaux?s Micro-folie is an innovative facility serving the region and the local population.

Como una plataforma cultural, la Micro-folie de Yssingeaux es una instalación innovadora al servicio de la región y de la población local.

Die Micro-folie d’Yssingeaux ist eine kulturelle Plattform und stellt eine innovative Einrichtung im Dienste der Region und der Bevölkerung dar.

