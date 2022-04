Ciné, goûtez : Lecture de Laure Amelin et documentaire Le chêne Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur Gironde EUR 5.5 Dimanche 8 Mai, Ciné, goutez!

Le cinéma Eden vous propose des lectures par Laure Hamelin de la médiathèque de Monségur avant la projection du documentaire “Le chêne et ses habitants” suivi d’un goûter offert .

