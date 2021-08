Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville CINE-GOUTERS : Fantastic muets ! Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

Cinéma Jean Marais, le mercredi 22 décembre à 16:00

Musique jouée en direct par Émilie Mener (clavier, boîtes à rythme et guitare). > Projection de 4 courts métrages avec au rendez- vous un grand classique, un burlesque et deux curiosités ! : Le Voyage dans la Lune (Georges Méliès) Hôtel électrique (Segundo de Chomon) La Folie du docteur Tube (Abel Gance) Malec chez les Fantômes (Eddie Kline et Buster Keaton) Séance organisée par la mairie en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse (Festival la Cinémathèque Junior en fête). Dès 6 ans Tarif unique : 4 €/ La projection est suivie d’un goûter bio offert par la Mairie/ Partenariat de Biocoop l’Oustal

Tarif unique : 4€

Musique jouée en direct par Émilie Mener (clavier, boîtes à rythme et guitare) Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

2021-12-22T16:00:00 2021-12-22T17:30:00

