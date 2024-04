Ciné goûters A vol d’oiseau Cinéma Le Coluche Istres, vendredi 3 mai 2024.

Les ciné goûters reviennent dans les cinémas de Scènes et Cinés.

Programme de trois courts métrages d’animation « Drôles d’oiseaux », « L’air de rien » et « Le tout petit voyage » au cinéma Le Coluche.

Quel que soit l’âge de la vie, c’est grâce à la découverte du monde des oiseaux que les personnages de ces trois histoires sont emportés par un vent de liberté enthousiasmant. Les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, chacun est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes. Ce programme d’animation délicat et sensible est une parenthèse de douceur.



Pour prolonger la séance Découverte des oiseaux

Du chant aux plumes en passant par toutes leurs habitudes et leurs manies, les oiseaux n’auront plus de secret pour toi. Atelier proposé et animé par un spécialiste du monde des oiseaux. En partenariat avec le CPIE Pays d’Arles





Réservation fortement conseillée au 04 42 56 92 34 .

Début : 2024-05-03 14:30:00

fin : 2024-06-14 16:30:00

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

