CINÉ-GOÛTER « YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA » Carnuta, Jupilles, jeudi 29 février 2024.

CINÉ-GOÛTER « YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA » Carnuta, Jupilles Sarthe

CINÉ-GOÛTER « YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA »

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles… Sur son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 15:00:00

fin : 2024-02-29 16:30:00

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

L’événement CINÉ-GOÛTER « YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA » Jupilles a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire