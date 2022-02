Ciné-goûter : White snake Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Ciné-goûter : White snake Mourenx, 12 février 2022, Mourenx. Ciné-goûter : White snake Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-02-12 – 2022-02-12 Ciné M 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques EUR 4.2 Les vacances débutent. Nous vous proposons de bien les commencer en regardant le joli conte «White Snake» et en partageant à la fin de la séance un goûter. Les vacances débutent. Nous vous proposons de bien les commencer en regardant le joli conte «White Snake» et en partageant à la fin de la séance un goûter. +33 5 59 71 69 89 Les vacances débutent. Nous vous proposons de bien les commencer en regardant le joli conte «White Snake» et en partageant à la fin de la séance un goûter. Ciné M

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Ciné M 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Ciné-goûter : White snake Mourenx 2022-02-12 was last modified: by Ciné-goûter : White snake Mourenx Mourenx 12 février 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques