le mercredi 16 février à 15:00

Le Grand Central vous propose une séance **Ciné-goûter** avec la projection du film d’animation **Vanille**, de Guillaune Lorin, présenté dans le cadre du Festival Télérama enfants, avec d’autres courts-métrages. **Synopsis** : Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements ! Film adapté au jeune public **dès 6 ans**. La séance sera suivie d’un goûter. **Tarif unique : 4,50 € (film + goûter)** > [Infos et horaires pour le film Vanille](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/animations-a-venir/) Horaires ——– 15h **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

