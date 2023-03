Ciné-goûter UzercheUzerche OT Terres de Corrèze Catégories d’Évènement: Corrèze

Uzerche Uzerche

Ciné-goûter, 15 mars 2023, UzercheUzerche OT Terres de Corrèze . Ciné-goûter Uzerche Corrèze Uzerche

2023-03-15 – 2023-03-15 Uzerche

Corrèze Uzerche Corrèze Uzerche 15h – durée 36 min – public : enfant à partir de 3 ans – tarif : 4€ pour tous. Goûter offert. Projection du film Pompon Ours, suivie d’un goûter puis d’une animation autour des livres de l’auteur de « Pompon Ours » à la médiathèque. Uzerche Uzerche

dernière mise à jour : 2023-01-06 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Uzerche Uzerche Autres Lieu Uzerche Uzerche Adresse Uzerche Corrèze OT Terres de Corrèze Uzerche Ville UzercheUzerche OT Terres de Corrèze Departement Corrèze Lieu Ville Uzerche Uzerche

Uzerche Uzerche UzercheUzerche OT Terres de Corrèze Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzercheuzerche ot terres de correze /

Ciné-goûter 2023-03-15 was last modified: by Ciné-goûter Uzerche Uzerche 15 mars 2023 Corrèze OT Terres de Corrèze Uzerche Uzerche Corrèze

UzercheUzerche OT Terres de Corrèze Corrèze