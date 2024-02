Ciné goûter : Rose petite fée des fleurs Mairie de Colomiers Colomiers, mercredi 14 février 2024.

Ciné goûter : Rose petite fée des fleurs Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mercredi 14 février, 15h30 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T15:30:00+01:00 – 2024-02-14T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T15:30:00+01:00 – 2024-02-14T17:30:00+01:00

Le Grand Central vous propose une séance Ciné-goûter, avec la projection du film d’animation adapté au jeune public dès 4/5 ans : Rose petite fée des fleurs, de Karla Nor Holmbäck.

Synopsis

Rose est une petite fée des fleurs peu sûre d’elle. Elle rêve plus que tout d’avoir un ami, mais est trop effrayée pour en trouver un.

Un jour, Silk, un papillon aventureux, croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies. Quand Silk est kidnappée par un méchant troll de pierre, Rose doit abandonner ses peurs et se lancer dans un périple pour sauver sa meilleure amie.

La projection sera suivie d’un goûter et d’une animation.

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)

Horaires

15h30



Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Colomiers Synchro