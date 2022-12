Ciné goûter pour les enfants – Maurice le chat fabuleux Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Ciné goûter pour les enfants – Maurice le chat fabuleux Yssingeaux, 26 décembre 2022, Yssingeaux . Ciné goûter pour les enfants – Maurice le chat fabuleux Cinéma Grenette Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire Place de la Victoire Cinéma Grenette

2022-12-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-26

Place de la Victoire Cinéma Grenette

Yssingeaux

Haute-Loire EUR EN AVANT PREMIERE !!!

La projection de » Maurice le chat fabuleux » sera suivi d’un goûter, le tout offert par la municipalité. Place de la Victoire Cinéma Grenette Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-12-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire Place de la Victoire Cinéma Grenette Ville Yssingeaux lieuville Place de la Victoire Cinéma Grenette Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Ciné goûter pour les enfants – Maurice le chat fabuleux Yssingeaux 2022-12-26 was last modified: by Ciné goûter pour les enfants – Maurice le chat fabuleux Yssingeaux Yssingeaux 26 décembre 2022 Cinéma Grenette Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire