CINÉ-GOÛTER – POMPON OURS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

CINÉ-GOÛTER – POMPON OURS Segré-en-Anjou Bleu, 11 février 2023, Segré-en-Anjou Bleu . CINÉ-GOÛTER – POMPON OURS Cinéma le Maingué Place du Port Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Place du Port Cinéma le Maingué

2023-02-11 – 2023-02-11

Place du Port Cinéma le Maingué

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire EUR 5.7 5.7 Ciné-goûter « Pompon ours » à 15h au cinéma Le Maingué. Film d’animation suivi d’une collation et d’une activité manuelle Tarif : 5,70 €. Programme sur https://www.cinema-lemaingue.fr/ Ciné-goûter proposé au cinéma le Maingué, le samedi 11 février 2023 à 15h. cinema.lemaingue@segreenanjoubleu.fr +33 2 41 92 27 43 https://www.cinema-lemaingue.fr/ Place du Port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Segré Adresse Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Place du Port Cinéma le Maingué Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Place du Port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

CINÉ-GOÛTER – POMPON OURS Segré-en-Anjou Bleu 2023-02-11 was last modified: by CINÉ-GOÛTER – POMPON OURS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Segré 11 février 2023 Cinéma le Maingué Place du Port Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire maine-et-loire Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire