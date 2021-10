Montaigu-Vendée Cinéma Caméra 5 Montaigu-Vendée, Vendée Ciné-gouter / Pingu Cinéma Caméra 5 Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Ciné-gouter / Pingu Cinéma Caméra 5, 27 octobre 2021, Montaigu-Vendée. Ciné-gouter / Pingu

Cinéma Caméra 5, le mercredi 27 octobre à 15:00

Ciné-gouter au Cinéma Caméra 5 de Montaigu-Vendée : 2 films au choix : * Ron débloque * Pingu Le mercredi 27 octobre – 15h Tarif spécial pour les – 16 ans = 3€

– 16 ans : 3€

Ciné-gouter au Cinéma Caméra 5 de Montaigu-Vendée Cinéma Caméra 5 21 avenue Villebois-Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Cinéma Caméra 5 Adresse 21 avenue Villebois-Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Cinéma Caméra 5 Montaigu-Vendée