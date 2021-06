Ciné-goûter : Phantom Boy Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 12 juin 2021-12 juin 2021, Jerusalem.

Ciné-goûter : Phantom Boy

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le samedi 12 juin à 14:30

L’Institut français Chateaubriand se met à hauteur d’enfant avec notre nouvelle activité Ciné-Goûter ! Notre équipe propose à vos enfants une introduction à la richesse du cinéma d’animation français à destination du jeune public, accompagnée d’un goûter maison et équilibré à l’issue de la projection. **Le samedi 12 juin :** 14h30 – Accueil des enfants 15h – Projection PHANTOM BOY 16h30 – Goûter | Venez chercher vos enfants dès 17h, nous serons à disposition jusqu’à 17h30 à l’Institut. **PHANTOM BOY** de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol | Animation | 1h24 | VO français ST anglais | À partir de 6 ans ♂️ Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville… **Regardez la bande-annonce :** [[https://www.youtube.com/watch?v=1aByjfxsudE](https://www.youtube.com/watch?v=1aByjfxsudE)](https://www.youtube.com/watch?v=1aByjfxsudE) **Tarif :** 40 NIL par enfant. Réduction famille : -20% dès le deuxième enfant. **Pour plus d’informations et vous inscrire:** Ecrivez-nous à : [[cours-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org](mailto:cours-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org)](mailto:cours-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org) Echangez avec nous par téléphone : 026282451 ou 0504705542

Tarif : 40 NIL par enfant. Réduction famille : -20% dès le deuxième enfant.

PHANTOM BOY de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:30:00 2021-06-12T17:00:00