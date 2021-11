Ciné-goûter : Petit Vampire Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 6 novembre 2021, Jerusalem.

Ciné-goûter : Petit Vampire

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le samedi 6 novembre à 14:30

[[https://www.youtube.com/watch?v=DcY94xcgpOQ](https://www.youtube.com/watch?v=DcY94xcgpOQ)](https://www.youtube.com/watch?v=DcY94xcgpOQ) L’Institut français Chateaubriand se met à hauteur d’enfant avec notre activité Ciné-Goûter! Notre équipe propose à vos enfants une introduction à la richesse du cinéma d’animation français à destination du jeune public, accompagnée d’un goûter maison et équilibré à l’issue de la projection. Le samedi 06 novembre: 14h30 – Accueil des enfants 15h – Projection Petit Vampire 16h30 – Goûter Venez chercher vos enfants dès 17h, nous serons à disposition jusqu’à 17h30 à l’Institut. PETIT VAMPIRE de Joann Sfar | 2020 | Animation | 1h25 | VO français avec ST anglais | À partir de 6 ans. Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Samedi 06 novembre **Ciné-goûter : Petit Vampire** Film d’animation de Joann Sfar VO en français avec ST en anglais | à partir de 6 ans De 14h30 à 17h à l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand السبت ٦ تشرين الثاني **تذوق السينما : مصاص الدماء الصغير** فيلم رسوم متحركة من إخراج جوان صفار بالفرنسية مترجم للإنجليزية | للأطفال من سن 6 سنوات. من الساعة 2:30 ظهراً حتى 5 مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون Saturday 06 November **Cinema & snack : Little Vampire** Animated film by Joann Sfar In French with English Subtitles | from 6 years old From 2:30 pm until 5pm at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand

Tarif : 40 NIL par enfant. Réduction famille : -20% dès le deuxième enfant.

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T17:00:00