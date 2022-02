Ciné-Goûter « Pas pareil et Pourtant » Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. contact.sixnetoiles@gmail.com +33 4 94 26 58 48 http://www.sixnetoiles.fr/ Cinéma Six n’Etoiles 48 rue de la République Six-Fours-les-Plages

