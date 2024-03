Ciné-Goûter Mon ami robot Bischwiller, mercredi 3 avril 2024.

Ciné-Goûter Mon ami robot Bischwiller Bas-Rhin

DOG, vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Un jour, il décide de construire un robot et les deux deviennent alors les meilleurs amis du monde ! Par une nuit d’été, DOG avec grande tristesse, est obligé d’abandonner ROBOT sur la plage. Se reverront-ils un jour ?

Musique des années 80, rollers, plage… Mon ami robot est un bonbon d’émotion et de douceur qui garde l’équilibre entre la nostalgie et le contemporain. Un film sur le temps qui passe, les rencontres et l’amitié.

Réalisateur Pablo Berger

Durée 1h42

Genre Animation, comédie Dès 6 ans

Festival de Cannes Séance spéciale Sélection officielle 2023

