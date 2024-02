Ciné goûter « Minikino les toutes petites créatures » Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne, lundi 26 février 2024.

Ciné goûter « Minikino les toutes petites créatures » Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne Gironde

Dès 9H45 Accueil en goûter Bio offert, à 10H00 Spectacle BILL BOQUET de la Compagnie Attractions et Phénomènes Spectacle burlesque, drôle, touchant de jonglage et plus !

A 10H30 projection « Les toutes petites créatures »

Un programme de 12 toutes petites histoires réunies en un seul film ! de Lucy IZZARD Grande Bretagne 2024 38 minutes

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au coeur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

Boing, Le Cache-cache, Les Lapins endormis, La Balançoire Le Spectacle de lumière, Ouille ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 09:45:00

fin : 2024-02-26

Cinéma Lux 6 Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine lecinelux@wanadoo.fr

