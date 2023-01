Ciné-goûter : « Matilda » Harfleur, 15 février 2023, Harfleur .

Ciné-goûter : « Matilda »

Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

2023-02-15 – 2023-02-15

Rien ne rapproche Matilda de ses parents : eux sont d’affreux personnages, bêtes et méchants; elle est une petite fille éveillée, curieuse et intelligente. A l’âge de six ans, elle est enfin envoyée à l’école. Là, elle découvre une institutrice qui lui donne l’attention qu’elle n’a pas chez elle. Mais la directrice de l’établissement est en revanche beaucoup plus stricte et terrorise les enfants. Matilda découvre alors qu’elle a des pouvoirs mystérieux dont elle se servira pour changer sa vie…

La séance sera suivie d’un goûter, offert à tous.

Informations au 02 35 13 30 09.

