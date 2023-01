CINÉ-GOÛTER M. PEABODY ET SHERMAN : LES VOYAGES DANS LE TEMPS – TEMPS FORT VOYAGE DANS LE TEMPS Thorigné-d’Anjou Thorigné-d'Anjou Thorigné-d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Thorigné-d’Anjou Film d’animation de Rob Minkoff

M. Peabody est la personne la plus intelligente du monde et il se trouve aussi être… un chien ! Quand son fils adoptif lui désobéit et monte dans la machine à remonter dans le temps avec son amie Penny, ce sont toutes les époques de l’Histoire qui se mélangent.

Mais quand Penny se perd, M. Peabody les rejoint pour un voyage épique et délirant pour

remettre le temps dans l’ordre et ramener tout le monde à la maison !

La projection sera suivie d’un goûter.

A partir de 7 ans. Dans le cadre de la programmation « voyages dans le temps » du réseau des bibliothèques des Vallées du Haut Anjou, ciné-goûter avec la projection du film M. Peabody et Sherman le vendredi 18 janvier 2023 à 15h.

