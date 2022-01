Ciné-goûter Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Ciné-goûter Ludomédiathèque Colette, 5 février 2022, Tourcoing. Ciné-goûter

le samedi 5 février à Ludomédiathèque Colette

La formule est simple : un duo parent-enfant et des courts métrages sélectionnés avec gourmandise ! Cette fois, nous découvrirons comment le théâtre d’ombres a inspiré quelques réalisateurs. Réalisation de silhouettes à partir de gabarits, réalisation éventuelle de décors, initiation à la manipulation.

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T13:30:00 2022-02-05T15:00:00;2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing Departement Nord

