Ciné-Goûter » Les Toutes Petites Créatures » et atelier pâte à modeler Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Votre rendez-vous Ciné Goûter suivi d’un atelier pâte à modeler !

Synopsis Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

A partir de 3 ans. Inscriptions à cinema@arevi.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 16:00:00

fin : 2024-02-27

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinema@arevi.fr

