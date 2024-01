Ciné-goûter Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Bischwiller, mercredi 7 février 2024.

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

Merveille d’animation, Léo fait découvrir l’époque de De Vinci mais aussi les thématiques historiques et philosophiques du début de la Renaissance. Un film qui rassemble enfant et adulte et qui rappelle que le cinéma est une machine à voyager dans le temps.

Réalisateurs : Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon

Avec les voix de : André Dussollier, Marion Cotillard et Juliette Armanet

Durée : 1h37

Genre : Animation, historique, famille Dès 7 ans

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 15:00:00

fin : 2024-02-07 16:37:00



