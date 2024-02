Ciné goûter, Léo , la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci au Cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat, mercredi 21 février 2024.

Dans le cadre du Festival « L’Ecran enchanté », ciné goûter avec un film d’animation pour les enfants à partir de 8 ans.

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles Léonard de Vinci .

Début : 2024-02-21 14:30:00

Boulevard Barbusse

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemarex@ville-saint-leonard.fr

L’événement Ciné goûter, Léo , la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci au Cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-02-20 par OT de Noblat