Cher Levet Pour les enfants, possibilité de visionner le film seulement mais s’ils veulent le goûter offert, il vous est impératif de réserver soit par mail ou par sms ou bulletin à mettre au 26 avenue nationale.

Pour les grands, « Simone, le voyage du siècle », la vie incroyable de Simone Veil, pleine d’humanisme avec dans le rôle adulte de cette femme, Elsa Zylberstein. Pour les petits, un ciné-goûter après un film d’animation dans lequel Peter part à la recherche de sa soeur sur la lune avant le lever du soleil… Réservation obligatoire pour avoir le goûter offert!

Pour les grands, rendez-vous avec Simone Veil, le voyage du siècle, en soirée. malou18340@free.fr +33 6 35 46 67 30 http://www.foyersrurauxcentre.org/ association les lapinos

