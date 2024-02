CINÉ-GOÛTER-LE ROYAUME DE KENSUKÉ Thionville, samedi 10 février 2024.

En échouant sur l’Ile, Michael et son chien vont nouer des liens formidables avec le vieil homme et les animaux peuplant ce somptueux royaume sauvage. Cet histoire touchante (adaptation européenne du roman de Michael Morpurgo) ravira petits et grands. Après la projection, une tombola et un goûter sont organisés. Il est conseillé de prendre les places à l’avance, ce genre d’évènement pouvant afficher complet.Tout public

7.5 EUR.

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10

63 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est cinema.scala@mairie-thionville.fr

