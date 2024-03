Ciné-goûter » l’Antilope d’or, la Renarde et le Lièvre » et « le Royaume de Kensuké » Gourdon, lundi 8 avril 2024.

Ciné-goûter » l'Antilope d'or, la Renarde et le Lièvre » et « le Royaume de Kensuké »

l’Antilope d’or, la Renarde et le Lièvre’

Russie 2024. Un programme de 2 courts métrages d’animation de Lev Atamanov et Yuri Norstein. Durée 46 min • dès 3 ans

Après le succès du Petit hérisson, un nouveau programme somptueux et envoûtant en papier découpé et dessin animé. De la taïga à la jungle, deux magnifiques incarnations de la force de l’amitié face à l’adversité.

le Royaume de Kensuké

Grande-Bretagne / Luxembourg / France 2024. Un film d’animation de Neil Boyle et Kirk Hendry. Durée 1h24

L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul sur l’île avec ses amis les orangs-outans depuis la 44 4 EUR.

2024-04-08 15:00:00

2024-04-08

Cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie

