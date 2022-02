Ciné – Goûter [LA VACHE ET LE PRISONNIER] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ciné – Goûter [LA VACHE ET LE PRISONNIER] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 23 février 2022, Toulouse. Ciné – Goûter [LA VACHE ET LE PRISONNIER]

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le mercredi 23 février à 15:00

_Tout public_ | _20h – 22h30_ _Un film de Henri Verneuil, avec Fernandel, Pierre-Louis, Albert Rémy, 1959_ En 1943, Charles Bailly, un soldat français, prisonnier de guerre en Allemagne décide de s’évader de la ferme où il est employé. Pour cela il a un plan rocambolesque : traverser le pays, avec la vache Marguerite et un sceau de lait. Le MDR&D vous offre l’occasion de faire découvrir aux plus jeunes l’histoire de Charles et Marguerite, dans ce classique de 1959 à la fois drôle et poétique. En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, la projection sera suivie d’un échange et d’un goûter pour le jeune public. Le moment pour le musée de remettre en lumière l’histoire des prisonniers de guerre de 1940, souvent oubliés ou caricaturés dans la mémoire collective. **Accès gratuit, sur présentation du pass sanitaire (en fonction du protocole sanitaire en vigueur)** **Port du masque obligatoire**

entrée libre, gratuit, sur inscription, pass sanitaire

Le MDR&D vous offre l’occasion de faire découvrir aux plus jeunes l’histoire de Charles et Marguerite, dans ce classique de 1959 à la fois drôle et poétique. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T15:00:00 2022-02-23T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Ciné – Goûter [LA VACHE ET LE PRISONNIER] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 2022-02-23 was last modified: by Ciné – Goûter [LA VACHE ET LE PRISONNIER] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 23 février 2022 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne