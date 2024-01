Ciné Goûter: La Ferme de Biquefarre Saint-Izaire, samedi 10 février 2024.

Ciné Goûter: La Ferme de Biquefarre Saint-Izaire Aveyron

C’est à un après-midi particulier que nous vous convions. En effet, dans nos prévisions d’animation de notre village de Saint Izaire, nous avons quelques idées « en réserve » !

Et parmi ces dernières, celle de vous proposer des séances de « Cinéma » avec entrée gratuite.

Mais pour rendre ce rendez-vous encore plus sympathique, suite au film, nous vous proposerons un goûter, ce qui permettra à tous de discuter du film bien sur, mais également de bien d’autres choses encore, et tout ceci dans la meilleure ambiance possible !

Synopsis Trente-huit ans après, Georges Rouquier revient sur les lieux de tournage de son film Farrebique pour réaliser une « suite » à son document sur le milieu rural… Nous retrouvons donc le petit village de Goutrens, dans l’Aveyron, au moment où le dénommé Raoul Pradal décide de vendre sa ferme pour partir à la ville. Sa ferme et son domaine, Biquefarre sont fort convoités par l’entourage et ce seront finalement les gens de Farrebique qui obtiendront la vaste propriété… .

Place de la Bascule

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie contact@adlv12.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10



